Am 28.4.2019 wurde die Bezirkshauptmannschaft Baden darüber informiert, dass in der Betreuungsstelle Ost 2 Kinder (1 und 2 Jahre alt) an Masern erkrankt sind. Die beiden betroffenen Familien wurden nach Bekanntwerden der Erkrankung unverzüglich innerhalb der Betreuungsstelle abgesondert und in einem separaten Bereich untergebracht.

In enger Abstimmung zwischen der Bezirkshauptmannschaft Baden, der Landessanitätsdirektion und dem Bundesministerium für Inneres wurden die weiteren Maßnahmen festgelegt:

- Um die Weiterverbreitung der Masern zu verhindern, wurden vorerst alle Transfers von Asylwerbenden in die und aus der Betreuungsstelle Ost eingestellt.

- Es werden derzeit alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer groß angelegten Impfaktion immunisiert.

- Sollten dennoch medizinisch indizierte Transfers aus der Betreuungsstelle Ost erforderlich sein, so erfolgen diese nur nach umfassender Information aller von diesen Transfers betroffenen Personen und Dienststellen.