Erste Gestaltungsideen Ebreichsdorf: Ein Park für alle

Lesezeit: 2 Min Judith Jandrinitsch

Die Bahntrasse durch Ebreichsdorf soll bald der Vergangenheit angehören. Foto: Stadtgemeinde Ebreicsdorf

P rojekt „Längste Park“ in Ebreichsdorf nimmt erste Formen an. Die bald still gelegte Bahnstrecke, die mitten durch die Gemeinde verläuft, soll zum über vier Kilometer langen Park werden. Gestaltungsideen dazu sind am Wochenende, 22. und 23. April, in der Feuerwehrscheune in Unterwaltersdorf zu sehen.