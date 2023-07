Stadt Baden hat Ausbildungsoffensive für Kinderbetreuung gestartet

Der Stadtgemeinde Baden ist es wichtig, dass in Badens Kindergärten qualifizierte Kinderbetreuung angeboten wird. Möglich wird das nur durch hervorragend ausgebildetes Personal. Die Ausbildung zur Kinderbetreuerin bzw. zum Kinderbetreuer findet in der Regel an verschiedenen Schulen und Bildungseinrichtungen statt. Damit Badens Jüngste nach Umsetzung der Kindergartenoffensive auch weiterhin bestmöglich betreut werden können und um dem Ausbildungsrückstau nach Corona entgegenzuwirken, entschloss man sich im Rathaus, selbst einen halbjährlichen Ausbildungskurs für Mitarbeiterinnen anzubieten. Dieser wurde jetzt von 12 Damen positiv abgeschlossen.

Theorie und Praxis in der Badener Pfarrschule

Als Ausbildungspartner wurde das Bildungshaus St. Bernhard (Wiener Neustadt) gewonnen. Damit wurde es den Teilnehmerinnen ermöglicht, 130 Wochenend-Kurseinheiten in der Badener Pfarrschule zu absolvieren. Grundzüge der Elementarpädagogik finden sich dabei ebenso im Ausbildungsprogramm wie eine Schulung hinsichtlich Pflichten und Rechtsfragen sowie „Erst-Hilfe“ bei Kleinkindern und Integration. Mit einer Praxiswoche samt Abschlussprüfung schlossen die Teilnehmerinnen die kostenlose Ausbildung ab.

Bürgermeister Stefan Szirucsek ist zufrieden: „Ich gratuliere allen Absolventinnen herzlich und freue mich, dass wir unseren Kindern auch in Zukunft Kindergartenzeit zum Wohlfühlen bieten können. Dass die Leiterinnen und Leiter des Ausbildungslehrganges das hohe Betreuungsniveau in Baden betont haben spricht für die Qualität unserer Kindergärten.“

Die Stadtgemeinde Baden denkt bereits jetzt daran, auch im kommenden Jahr einen Ausbildungskurs zu starten. Denn auch im kommenden Jahr plant die Stadtgemeinde Baden im Zuge der Kinderbetreuungsoffensive weitere Kräfte aufzunehmen.