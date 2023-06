Sechs neue Gemeinden bei Leader-Region Triestingtal

Vor kurzem trafen im Stadtsaal Berndorf die Gremien zur Generalversammlung der Leaderregion. Nach Begrüßung und Eröffnung durch Obmann Josef Balber, berichtete Leader Managerin Anette Schawerda über die Aktivitäten in der Region. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Projekte umgesetzt. Die Schwerpunkte reichen von regionaler Wertschöpfung, über Natur- und Kulturerbe und Soziales bis zu Ökologie und Klimaschutz. Beispiele dafür sind die Dorfladenbox am Hafnerberg oder das Topothekenprojekt „Lebensader Triesting“, die als Wanderausstellung im Triestingtal zu sehen ist.

Aufgrund der Erweiterung der LEADER-Region Triestingtal um sechs Gemeinden, wurde einige Änderungen der Statuten notwendig. Diese Änderungen wurden einstimmig beschlossen. Bislang umfasste die Region 12 Triestingtal-Gemeinden von Kaumberg bis Günselsdorf.

Obmann Josef Balber stellte die neuen Gemeinden und Mitglieder vor. Die Gemeinden Blumau-Neurißhof, Teesdorf, Tattendorf, Alland, Klausen-Leopoldsdorf und Heiligenkreuz sollen künftig Teil der LEADER-Region Triestingtal sein. „Es ist ein Zusammenschluss der kleineren ländlichen Gemeinden des Bezirks Baden, die trotz regionaler Unterschiede viele gemeinsame Themen und Herausforderungen haben“, erklärt Balber.

Vertreten werden diese durch die jeweiligen Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister als öffentliche Vertreter. Nominiert werden weitere sieben Personen für den zivilen Bereich.

Vorstandsmitglieder: Bürgermeister Rene Klimes (Blumau Neurisshof), Vizebürgermeister Andreas Hoch (Teesdorf), Bürgermeister Alfred Reinisch (Tattendorf), Bürgermeister Ludwig Köck (Alland), Bürgermeister Manfred Krombholz (Klausen-Leopoldsdorf) und Vizebürgermeister Johannes Grasel (Heiligenkreuz).

Fünf neue Mitglieder im Projektauswahlgremium: Vizebürgermeister Johannes Grasel (Heiligenkreuz), Jakob Fröhling, Johannes Reinisch, Christine Dworschak und Marlies Wolf.

Die neue, um sechs Gemeinden erweiterte, Region startet am 1. Juli die neue LEADER-Periode 2023-2027.