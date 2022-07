Party statt Pferde bei Schwefelrave in Baden

Werbung

Der Schwefel Rave am Samstag auf der Trabrennbahn hat für Mitorganisator Lukas Schneider gezeigt, was in Baden möglich ist: „Eine historische Location in ein völlig neues Gewand gepackt, bespielt mit einer Bühnen-Technik die seinesgleichen sucht, abgerundet durch eine herausragende Performance der Acts.“

Unzählige Menschen tanzten von 16 Uhr bis kurz vor Mitternacht. Foto: Fussi, Berger

Über 1.000 Besucher folgten dem Ruf und feierten ausgelassen. „Ohne die Unterstützung der Gemeinde und unserer Sponsoren wäre so eine Veranstaltung nicht durchführbar. Wir hoffen, dass der Schwefel Rave ein fixer Bestandteil im Badner Sommer Eventkalender wird.“

Seitens der Stadtpolizei ist der Schwefelrave „bis auf eine Vielzahl an Beschwerden über die Lautstärke ruhig verlaufen“, informiert Major Sebastian Stockbauer. Auch im Zuge der Schwerpunktaktionen mit Focus Suchtgift- und Alkoholkontrollen konnten „keine nennenswerten Verwaltungsübertretungen“ festgestellt werden. Lediglich ein Lenker war ohne Lenkberechtigung unterwegs.

Weltoffen, oder doch nicht?

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.