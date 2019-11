Eventtipps im Bezirk Baden.

KIND OF BLUE

Die Band "Kind of Blue" stellt am Samstag, 30. November ihr Konzert unter das Motto "Pop und Rock im sanften Jazzgewand". Das Programm reicht von Rock Legenden, wie AC/DC und Bon Jovi, bis zu Pop Superstars, wie Michael Jackson, Prince oder Lady Gaga. Auch neue musikalische Interpretationen sorgen für eine Kombination aus gemütlichem Ambiente und Unterhaltung. Kammgarnsaal Möllersdorf, 19.30 Uhr.

privat Theateraufführung "Dinner für Spinner" mit

DINNER FÜR SPINNER

Die Theatergruppe Katzelsdorf (theakado) führt am Freitag, 29. November im Theater am Steg in Baden um 19.30 Uhr das Stück "Dinner für Spinner" zugunsten des Lions Clubs Baden Helental auf.

Die Komödie handelt von einer illustren Männerrunde, die regelmäßig ein Dinner veranstaltet, zu dem sie einen „Spinner“ einladen, über den man sich beim Essen lustig machen kann. Dieser "Blödmann" Francois Pignon stellt die Runde ordentlich auf den Kopf.