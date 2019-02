Eventtipps im Bezirk Baden.

Ein-Frau-Musical

Heute Abend: Lola Blau

Am Samstag, den 23. Februar um 19.30 Uhr präsentiert die in Jerusalem aufgewachsene und in Wien lebende Schauspielerin Tamara Stern das Musical des Satirikers Georg Kreisler.

Der Abend in der Kulturszene Kottingbrunn (Schloss 1) erzählt humorvoll die tragisch-komische Lebensgeschichte der jungen Wiener Schauspielerin Lola Blau, die 1938 vor den Nazis flüchten muss. Am Klavier: Marcelo Cardoso Gama, Kontrabass: Mathias Krispin Bucher.

Jazzabend

In Baden präsentiert am Freitag, den 22 .Februar das WEINSCHENK SEYR - QUARTETT (Vocals: Jeannette Rothe-Weinschenk, Guitar: Georg Seyr, Bass/Vocals: Gidi Kalchhauser, Drums: Sascha Ivan) heiteren Jazz unter dem Motto "Fine and Mellow Jazz Duets & More". Die Veranstaltung findet im Haus der Kunst um 19.30 Uhr statt.

Elternhochschule zum Kennenlernen

Im Rahmen dieser Auftaktveranstaltung (landesweite Initiative) wird von Margit Pichler, MA BEd und Daniel Passweg MScBSc die Thematik "Schule gemeinsam gestalten - beziehungsvolle Kommunikation als Triebfeder des Lernens" näher beleuchtet und dazu eingeladen sich vertiefend mit der Materie auseinanderzusetzten.

Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten: department2@ph-noe.ac.at oder Martina Holzer, Tel.: 02252/88570-103. Der Abend findet in der Pädagogischen Hochschule Baden, Mühlgasse 67 um 18.30 Uhr im Hörsaal Aequalitas statt.

Franz Wagner und Freunde

Faschingskonzert

Am Dienstag, den 26. Februar geben Cornelia Hübsch, Isabelle Reinisch, Martin Först und Franz Wagner unter dem Motto "Schlager aus der Klassik, Romantik und der Jetztzeit" ein Konzert im Haus der Kunst in Baden, Beginn ist um 19.30 Uhr.