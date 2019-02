Eventtipps im Bezirk Baden.

Jazzkonzert - krenn/salesny/tiefenbacher

Das neu gegründete Trio mit der Sängerin Heidi Krenn, dem Saxophonisten Clemens Salesny und dem Pianisten Mike Tiefenbacher gibt am Mittwoch den 6. Februar um 19.30 Uhr sein Debüt im Haus der Kunst in Baden.

Die Musik des Trios kann als postmoderner "kammermusikalischer" Jazz bezeichnet werden. Jazzstandards, aber auch eigene Kompositionen werden zerlegt und nur das Wesentliche wieder zusammengesetzt.

Vortrag - Gärten im Klimawandel

Petra Hirner MSc ("Natur im Garten") - zeigt einfache und intelligente Wege, um unsere Gärten und Grünräume an den Klimawandel anzupassen. Treffpunkt ist am Dienstag den 12. Februar um 18.30 Uhr in Tribuswinkel im Tauschkreis Traiskirchen-Baden/Kirchenplatz 13. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Tauschkreis unter www.talenteverbund.at. Anfragen: Nora Loschan 0681/10617266.

Abendspaziergang

Am Mittwoch den 6. Februar erwartet der Nachtwächter von Baden seine Gäste vor der Stadtpfarrkirche um 19 Uhr, um auf seiner Tour einen Blick in vergangene Jahrhunderte zu werfen. Die Führung von der Türmer Stube zum mittelalterlichen Heiligenkreuzer Hof wir durch passende "G'schichterln" bereichert. Den Abschluss bildet ein wärmender Specklinseneintopf und eine Weinkostprobe "Badener Lumpentürl" in der Hauervinothek. Anmeldung: Tourist Information, Brusattiplatz 3 unter 02252/86800-600.