Eventtipps im Bezirk Baden.

Vortrag + Buchpräsentation FROZEN LATITUDES

Ein informativer Abend mit Christoph Ruhsam am Freitag, 10. Mai um 19 Uhr im Theater am Steg in Baden. Christoph Ruhsam ist Schriftführer der österreichischen Gesellschaft für Polarforschung und passionierter Expeditionsleiter und Landschaftsfotograf. Er hat seit mehr als 30 Jahren Expeditionen in die Hohe Arktis unternommen, über die er in seinem neu erschienen Buch "Frozen Latitudes" erzählt. Teil 1 des multimedialen Vortrages stellt den nördlichsten Archipel von Eurasion, Franz Josef Land in der russischen Hocharktis in den Mittelpunkt.

Komödie "Ein Hemd, ein Stock, ein Damenunterrock"

Das Lastkrafttheater mit der einzigartigen LKW-Bühne macht mit dem Stück von Johann Nepomuk Nestroy am Freitag, 10. Mai um 19 Uhr in Leobersdorf am Rathausplatz halt. Die von Tempo, Slapstick und der unverwechselbaren Sprache Nestroys gezeichneten Pointen werden mit heutigen Couplets garniert. Es geht um Verwechslungen, wobei sich ein Beziehungskarussell immer schneller zu drehen beginnt und im Chaos endet. Bei Livemusik ist der Eintritt frei.

Jazz-Fabrik "Jeux Simples"

"Jeux Simples" (Einfaches Spiel) ist eine ganz neue Formation rund um den Saxofonisten Helmut Strobl, der ganz unterschiedliche musikalische Einflüsse zu einem harmonischen Ganzen verbindet. Gemeinsam mit dem Gitarristen Julian Eggenhofer, dem Bassisten Hannes Lszakovits und dem Schlagzeuger Fritz Ozmec ergibt sich ein grooviger Funk-Rhythmus, der sich mit swingenden Stücken von Django Reinhard oder Klassikern der Jazz-Geschichte abwechselt. Der Jazzabend findet am Montag, 13. Mai um 19.30 Uhr im HOBiRAUM in Bad Vöslau statt. (Kammgarnareal, Hanuschgasse 1/28).