Jazz und viele(s) mehr

Im HOBiRAUM in Bad Vöslau präsentieren am Samstag, den 9. März die "4Jazz" - Doris Lechner (voc), Wendelin Hartmann (sax), Wolfgang Halbritter (drums), Hannes Fiala (git), Josef Rabitz (key), Ernst Wurzer (bass) - coolen Jazz, Swing, Latin Nummern und so allerlei Funkerei. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist 19.30 Uhr.

Konzert "It's wonderful"

In ihrem neuen Programm beschäftigen sich Dieter Stöffel & Friends ausschließlich mit Kompositionen von Duke Ellington und George Gershwin. Abgerundet wird die Band durch Albert Vollenhofer am Klavier, Thomas Reimer am Kontrabass und Dieter Stöffel am Schlagzeug .Als Gäste konnten Charlotte Leitner (Gesang) und Gerry Pfister (Trompete) gewonnen werden. Das Konzert findet am Samstag, den 9. März im Kammgarnsaal in Möllersdorf/Wolfstr. 18 um 18.30 Uhr statt.

Weltfrauentag

Zum Start einer neuen Plattform laden am Freitag, den 8. März in Bad Vöslau starke Frauen starke Frauen zum Plaudern, Genießen und Zuhören ein. Mit dabei Barbara Zedlacher (Herausgeberin des Familienmagazins MOSAIK), Leila Nazgül Seiitbek (Juristin und Menschenrechtsaktivistin aus Kirgistan), Heidemarie Höllerbauer (Leiterin der Stadtbücherei Bad Vöslau) und Melanie Manzenreiter (Betreiberin des Varietas). Beginn ist um 18.30 Uhr im "Varietas".

Aufführung "Therese"

Am Donnerstag, den 7. März wird in Baden im Theater am Steg Arthur Schnitzlers Krimi "Therese" als Ein-Frau-Show aufgeführt, dargestellt von Rita Hatzmann-Luksch. Musikalisch eingebunden durch die eigens dafür erstellten Kompositionen von Georg O. Luksch spiegelt die Handlung die heutige Problematik junger Eltern wider, die vor der Entscheidung zwischen persönlicher, zeitlicher Zuwendung für ihr Kind und der Notwendigkeit Geld zu verdienen, stehen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Oper "Julia und Romeo"

Am Montag ,den 11. März verwandelt das Team von Kultur.Theater.Musik - Oper.Ganz.Nah das Theater am Steg in Baden wieder für einen Abend zur Opernbühne. Aufgeführt wird die Oper von Nicola Vaccai "Julia und Romeo". Beginn ist um 19.30 Uhr.