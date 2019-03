Eventtipps im Bezirk Baden.

Klassik & Swing

Am 19. März geben die "Vista High School Band", aus den beiden Schulen "Visitation School" und "St. Thomas Academy" und die "Swing Gang der Musikschule Bad Vöslau", bestehend aus Hobbymusikern von 11 bis über 50 Jahren, ein Konzert im Kurzentrum in Bad Vöslau um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der HospizBewegung Baden.

Konzert Waldhornverein

Der Wiener Waldhornverein tritt am 16. März im Kammgarnsaal in Möllersdorf auf. Mit seiner über 130-jährigen Geschichte ist der Verein die älteste Vereinigung von Hornisten weltweit. Höhepunkte der letzten Jahre waren gemeinsame Konzerte mit dem Tokio Wienerhorn Verein und den Vienna Horns of Scotland. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

TRITONUS - Ein amerikanischer Abend

Am 16. März dirigiert in Baden im Festsaal des Congress Casinos Norbert Pfafflmeyer das Philharmonische Orchester Györ. Am Programm stehen Werke von Leonard Bernstein, George Gershwin und John Williams. Solist am Klavier ist Bernhard Capek (Jahrgang 1998). Er kann bereits zahlreiche Wettbewerbserfolge beim österreichischen Musikwettbewerb "Prima la Musica" auf Landes- und Bundesebene aufweisen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Life Stories

Am 17. März entführen Antonija Pacek und Barbara Zedlacher das Publikum in einen unterhaltsamen und gefühlvollen Abend mit Werken aus den Alben "Il Mare" und "Life Stories" sowie mi Texten zu menschlichen Beziehungskisten, zu den Turbulenzen mit 4 Kindern und stillen Momenten des Lebens. Der Benefizabend findet in der Rudolf Steiner Landschule Schönau um 17 Uhr statt. Eintritt freie Spende. Der Reinerlös des Abends ergeht an den Waldorfkindergarten Schönau.