Eventtipps im Bezirk Baden.

Abendspaziergang

Schaurig-schönes Baden

Dieser Spaziergang, geführt von Christine Triebnig-Löffler und der Autorin Gabriele Hasmann, lässt in die unheimliche Seite der Stadt blicken. Den Besucher erwarten faszinierende, tragische und gruselige Geschichten, die ab dem Mittelalter im Laufe der Jahrhunderte in Baden stattgefunden haben. Ihren gemütlichen Ausklang findet diese Tour bei einem Imbiss im "Reichsapfel". Treffpunkt ist am 28. März um 18 Uhr im Mittelalterlichen Innenhof/Fraueng. 3. Anmeldung: Tourist Information, 02252/86800-600.

Symphonisches Bezirksblasorchester

Am 29. März um 19.30 Uhr gibt das Symphonische Bezirksblasorchester Baden-Mödling-Wr. Neustadt, bestehend aus 60 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Johannes Herbst und Gerhard Klein, ein Konzert im Congress Casino in Baden. Auf dem Programm stehen wieder Werke der Klassik, Moderne und Originalblasmusik.

Die Magie der Orte

Der geführte Spaziergang am 29. März führt zu Stellen, an denen, gestützt auf energetischen Messungen, eine eigene Ausstrahlung und energetische Qualität wahrnehmbar ist. Ein Spaziergang abseits von Hektik zum Erstarken von Körper, Geist und Seele. Treffpunkt ist der Innenhof des Hauses Wassergasse 2 um 10 Uhr. Anmeldung: Tourist Information, 02252/86800-600.