Eventtipps im Bezirk Baden.

Theateraufführung "Der Meisterboxer"

Mit dem Stück "Der Meisterboxer" geht es in die nächste Runde der Sommerspiele auf der Araburg in Kaumberg.

Das Lustspiel in drei Akten von Carl Mathern und Otto Schwartz ist eine witzige und vermeintlich sportliche "K.O.mödie".

Premiere ist am Freitag, 12. Juli um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen am Samstag, 13. Juli 20 Uhr und Sonntag, 14. Juli 15 Uhr, sowie am 18., 19., 20., 25., 26., 27. und 28. Juli.

Wie bei allen Produktionen wird auch diesmal der Reinerlös zur Gänze für die Erhaltung und Restaurierung der Araburg verwendet.

ForumMusical "Ameisenstraße"

Das Stück wird am Freitag, 12. Juli um 17 Uhr sowie am Samstag, 13. Juli um 11 und 17 Uhr in Kottingbrunn im Schloss/Markowetztrakt präsentiert.

In nur 10 Tagen studiert das Team, bestehend aus 5 Referentinnen, das komplette Stück mit ca. 50 jungen Darstellerinnen im Alter von 8 bis 18 Jahren ein.

Das Konzept "ForumMusical" stammt von Sabine Dissauer-Mohaupt und ist das Besondere an diesem Musicalprojekt. Dabei erarbeiten die Mitwirkenden das Ende des Stückes selbst und greifen so aktiv in das Spielgeschehen und die Dramaturgie ein.

Am Beginn des Workshops wird den Kindern und Jugendlichen jene Szene von den Referentinnen vorgespielt, die schlecht und unbefriedigend endet (Forumtheater). Die Mitwirkenden werden ermutigt in diese Szene einzusteigen und so neue Lösungen zu "erspielen".

Opernfestival TEATRO BAROCCO 2019

Im historischen Theatersaal des Congress Casino Baden werden "Ariadne auf Naxos" und "Der gute Ehemann" aufgeführt.

Premiere ist am Sonntag, 14. Juli um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellung am 20. und 27. Juli sowie am 3., 11. und 17. August.

TEATRO BAROCCO-Intendant und Regisseur Bernd R. Bienert hat ein herausragend musikalisches Programm mit Meisterwerken von Joseph Haydn und Georg Anton Benda zusammengestellt.

Als österreichische Erstaufführung wird Bendas Opera buffa "Der gute Ehemann" erstmals in einer Originalinszenierung und nach den szenischen Vorbildern der Mozartzeit auf die Barockbühne gebracht. Joseph Haydns "Ariadne auf Naxos" wird zum ersten Mal als historisch inszenierte Opernszene in einer zeitgenössischen Orchesterfassung der Zeit Haydns zu erleben sein.