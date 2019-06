Eventtipps im Bezirk Baden.

Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt

Am Freitag, den 14. Juni um 17 Uhr beginnt der Festbetrieb, um 19 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung mit Bierfassanstich. Am Samstag, den 15. Juni beginnt das Fest mit einem Kinderspektakel um 10 Uhr und am Sonntag, 16. Juni startet um 10 Uhr ein Frühschoppen mit dem Duo "Tip Top". Für Party in der Brandraumbar sorgt DJ Iceman jeweils am Freitag und am Samstag ab 21 Uhr.

70 Jahre Musikkapelle Heiligenkreuz

Am 15. Juni ab 18 Uhr und am 16. Juni ab 9.30 Uhr organisiert die Musikkapelle ein Geburtstagsfest mit zahlreichen Musikkapellen. Ein Höhepunkt ist das "Heiligenkreuzer Treffen", mit den "Heiligenkreuzern" aus Kroatien, dem Burgenland und der Steiermark. 1949 legten 13 MusikerInnen den Grundstein für das heutige Orchester, das aktuell 57 MusikerInnen, 6 Marketenderinnen und 7 Ehrenmitglieder umfasst.

Cowboy & Indianer Fest in Tribuswinkel

Der Schlosspark wird am 15. Juni ab 15 Uhr zum Abenteuerwald für Kinder von 6 bis 12 Jahren (mit Begleitperson). Viele Spiel-, Bastel- und Erlebnisstationen sorgen für jede Menge Unterhaltung. Vom Trommelkurs über Traumfänger basteln bis hin zum Pony reiten und einem Feuerworkshop wartet noch vieles mehr für alle BesucherInnen. Ab 18.30 Uhr gibt es eine Abenteuerjause am Lagerfeuer und Übernachtungsmöglichkeit im eigenen Zelt. Anmeldung unter: office@twfv.at.

Eröffnung Festival "La Gacilly" in Baden

Am Sonntag, 16. Juni startet die feierliche Eröffnung des Festivals. Um 10 Uhr gibt es im Besucherzentrum/Tourist Information eine "Buchsignierstunde aller Festivalfotografen", die "Vorstellung der Artists in Residence 2019", die "Präsentation des CEWE Festivalbuches 2019", die "Präsentation der Terra-Mater-Festival Sonderausgabe" und die "Ankündigung des LEICA-Fotowettbewerbs". Um 13 Uhr startet die "Baum-Zeremonie": Zur Ehre der ausstellenden Fotografinnen und Fotografen pflanzt die Stadt einen Baum versehen mit deren Namen. Ort ist die Parkanlage Kanalgasse 12-14.

Das Rosarium feiert seinen 50. Geburtstag. Die von allen teilnehmenden Fotografinnen und Fotografen jeweils gemachten Fotos von je einer Rose, werden in Bildern am Rathaus um 16.30 Uhr montiert.

Die feierliche Eröffnung des "Festivals La Gacilly-Baden Photo 2019" beginnt um 19 Uhr in der Sommerarena im Kurpark. Eintritt frei. Zählkarten ab 10. Juni im Besucherzentrum.