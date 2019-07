Eventtipps im Bezirk Baden.

Country Abend

In Alland findet am Samstag, 27. Juli ab 18 Uhr beim Bauernhof Josef und Maria Winzer in der Wagenhofstraße 44, schon traditionell das Country Open Air Fest statt, mit Musik von "Kingstown Express" unter der Leitung von Wolfgang Schanik.

Konzert mit John Lunn

Wer kennt nicht "Downton Abbey" und die Geschichte der englischen Adelsfamilie Crawley. Der britische Komponist John Lunn hat die Musik dazu komponiert und wesentlich zum Erfolg dieser Serie beigetragen.

Als Solist am Klavier gibt er am Donnerstag, 25. Juli im Festsaal des Congress Casinos Baden um 19.30 Uhr ein Konzert. John Lunn lässt mit einem großen Orchester die Atmosphäre der Geschichte von Downton Abbey entstehen.