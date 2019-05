Eventtipps im Bezirk Baden.

Konzert GITARRISSIMA

Am Montag, 27. Mai findet im Haus der Kunst in Baden um 19.30 Uhr ein Konzert mit "Gitarrissima" statt. Das multikulturelle (5 verschiedene Nationalitäten!) und international mehrfach gekrönte Ensemble bestehend aus 5 Gitarristinnen gibt ein vielseitiges Programm mit Kompositionen der Klassik, der Romantik, des Pop, des Jazz oder exotischer ethnischer Musik zum Besten.

Ein farben- und facettenreiches Klangbild, raffiniert eingesetzte Effekte, Transparenz und Dichte in der gut gemischten Stimmführung; die ganze Bandbreite eines Orchesters wird auf die Bühne übertragen, immer Hand in Hand mit Interaktionen zwischen den Musikerinnen und dem Publikum.

GROSSES BEZIRKSBLASMUSIKFEST

Am Samstag, 25. Mai findet im Sportzentrum Traiskirchen im Zuge des Jubiläums "100 Jahre Stadtkapelle Traiskirchen" das Bezirksblasmusikfest 2019 statt, mit Beginn der Marschmusikbewertung der BAG Baden-Mödling-Wr. Neustadt um 14.30 Uhr. Ein weiterer Höhepunkt bildet ein großes Konzert aller teilnehmenden Gastkapellen um 16.15 Uhr, mit Bekanntgabe der Bewertung. Nach dem Festakt zum 100-jährigen Bestandsjubiläum und den Kurkonzerten der Gastkapellen sorgt ab 20 Uhr die "Alpen Vorland Power" für Unterhaltung.

WALK OF ART

Am Freitag, 24. Mai ab 17 Uhr bringen ein Chor und sechs Ensembles der Musikschule Bilder von Arnulf Rainer im öffentlichen Raum zum Klingen - ein "Walk of Art" in sechs Stationen durch die Innenstadt Badens. Es entsteht ein visuelles und akustisches Potpourri verschiedener Stile und Epochen, wobei über 100 Musikerinnen im Einsatz sind.