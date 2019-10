Eventtipps in Baden.

Konzert von "Evon Rose"

Am Samstag, 19. Oktober gibt die österreichische Pop-Rock Band in Baden im Theater am Steg ein Konzert, Beginn ist um 19.30 Uhr.

EVON ROSE wurde vom in Baden wohnhaften Sänger und Songwriter Andreas Schuster gegründet. Im Sommer 2018 veröffentlichten sie ihr erstes Album "New Shores". Am 19.Oktober spielen sie nun zum ersten Mal live. Teils mit sphärischen E-Gitarrensounds, teils akustisch angehaucht, handeln die Songs von Transformationsprozessen, der Liebe und gehen manchmal auch ins Mystische.

"Immer noch ein Sonntagskind"



Vortrag von Barbara Pachl-Eberhart am Donnerstag, 17. Oktober um 18.30 Uhr im Volksbanksaal Baden, Eingang Grabengasse 17.

„Ich bin ein Sonntagskind. Ich war immer davon überzeugt, das Glück gepachtet zu haben,“ das sagt Barbara Pachl-Eberhart, die im Jahr 2008 ihren Mann und ihre Kinder bei einem Unfall an einem Bahnübergang verlor. Nach einer tiefen Krise hat sie ihr Lebensglück wiedergefunden. Was Glück heute für sie bedeutet, was sie inmitten der Krise über das Glück lernen durfte und wie ihr ihre Erfahrung als Clown geholfen hat, selbst in der dunkelsten Zeit ihres Lebens nicht zu verzagen, darüber spricht die Bestsellerautorin und Ehrenbotschafterin der Rote Nasen Clowndoctors in ihrem Vortrag.