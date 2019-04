Veranstaltungen im Bezirk Baden.

Sommersaisoneröffnung in Baden

Am Mittwoch, 1. Mai wird mit einem Festkonzert des Orchesters der Bühne Baden die Sommersaison um 11 Uhr im Festsaal des Congress Casino eröffnet. Weiters folgt ein Konzert mit dem "Padun Quintett" im Kurpark/Musikpavillon um 12.30 Uhr und mit der Stadtmusik um 14 Uhr. Das traditionelle Aufstellen des Maibaumes im Rosarium wird von der Volkstanzgruppe Baden umrahmt. Die Badener Musiker "Sifting Sand" präsentieren um 15.30 Uhr im Musikpavillon Folk-Rock mit Interpretationen von Jazz- und Pop-Klassiker. Um 18 Uhr bilden Ines Miklin (Violine) und Martin Först (Violoncello) mit "Klassischen Klängen über Baden" den Abschluss am Bellevue Platz über dem Beethoventempel.

Kathrin Schuh singt "Wienerisches und noch viel, viel mehr..."

Am Sonntag, 5. Mai garantiert Kathrin Schuh ihrem Publikum einen unterhaltsamen Vormittag mit Vortragsliedern unter anderem von Pirron und Knapp oder Cissy Kraner. Am Klavier begleitet wird sie von Eva-Maria Feimer. Das Konzert findet im Theater am Steg in Baden um 10.30 Uhr statt.

"a haydn-oawad"

Eine vergnügliche Geschichte über Joseph Haydn, die Mizzi und den Erdäpfelkas

Wie immer fetzt Marika Reichhold alias "frau franzi" frech im Alleingang durch Zeit und Raum, erzählt und spielt alle Rollen. Zur Not, oder eigentlich zur besseren Illustration nimmt sie Fetzen und Mopp zur Hilfe. In ihrer unvergleichlich, komödiantischen Manier verbindet sie Geschichte mit Gschichtln, versorgt das Publikum mit Leckerbissen der Haydnbiografie, sinniert über Wiener Küche und 4-sätzigen Sinfonien. Und kommt zu dem Schluss: komponieren ist komponieren, wurscht, ob mit Lebensmitteln oder Noten. Die NÖ-Premiere findet am Mittwoch, 1. Mai um 19.30 Uhr in der Kulturszene Kottingbrunn statt.