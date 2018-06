300 Besucher bei Windpark-Eröffnung in Oberwaltersdorf .

Dort, wo Energie erzeugt wird, ist auch Energie zum Feiern: 300 Gäste kamen am Mittwoch zum Windpark Oberwaltersdorf. Der Grund: Sechs Windräder in Oberwaltersdorf liefern CO2-freien Strom in der Region für 12.000 Haushalte.