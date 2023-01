Musikschule Bad Vöslau startet durch

Werbung

Christian Sauer leitet seit 31 Jahren die Musikschule Bad Vöslau und hat auch für 2023 neue Pläne, Visionen und Projekte im Fokus. Der erst von Neujahreskonzerten mit dem Strauss Festival Orchester aus Japan zurückgekehrte Trompeter blickt in eine facettenreiche Zukunft der Musikschule, die sich aktuell im Umbau befindet.

Der Rohbau ist bereits vorhanden. Die Gleichenfeier findet am 11. Jänner statt. „Auf die Musikschule Bad Vöslau wartet ein spannendes neues Jahr. Derzeit wird das Schloss Gainfarn als Standort für unsere Schule renoviert und mit einem Zubau erweitert. Darin werden ein Proben- und Konzertsaal, ein Tanzsaal, ein Foyer mit Bistro sowie Nebenräume untergebracht sein. Alle Arbeiten schreiten bereits voran“, sagt Sauer, der auch Leiter des Blasorchesters Bad Vöslau (BBV) ist.

„Vom College Garden Hotel über das Kammgarnzentrum, Pfarrheim und Pfadfinderheim Gainfarn, das evangelische Pfarrzentrum bis zum Schloss Bad Vöslau haben wir optimale Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen“

Christian Sauer

Derzeit sind 580 Schülerinnen und Schüler sowie die Orchesterproben auf insgesamt zehn Standorte aufgeteilt. „Vom College Garden Hotel über das Kammgarnzentrum, Pfarrheim und Pfadfinderheim Gainfarn, das evangelische Pfarrzentrum bis zum Schloss Bad Vöslau haben wir optimale Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen“, ergänzt er. Das Büro der Musikschule befindet sich im Museum Bad Vöslau. Das Unterrichtsangebot: Musikalische Elementarpädagogik, Kinderballett bis hin zu allen gängigen Instrumenten und zum Gesang. Der Schwerpunkt: Das Ensemble- und Orchesterspiel von den Bläserschlümpfen bis hin zum Streichorchester.

Christian Sauer. Foto: zuparino

Mit dem Strauss Festival Orchester hat Christian Sauer gerade Neujahrskonzerte im Wiener Konzerthaus gespielt und anschließend fünf Konzerte in Udine sowie in Japan, in Tokyo, Nagoya, Hyogo gegeben. Einen Jet-Lag kennt das Mitglied der Vöslauer Blås allerdings nicht. Gleich am nächsten Tag unterrichtete der Musiker wieder. Bei der legendären Uraufführung der Stephanusmesse in der Pfarrkirche St. Stephan in Baden mit Komponisten Gerhard Lagrange war die Musikschule mit Christian Sauer (Trompete), Daniela Babler (Horn), Angela Scheibenreif (Klarinette), Antonia Teibler (Fagott), Daniela Steininger (Oboe) ebenso stark vertreten.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.