Erfolgreicher Poly-Abschluss in Baden

Es war ein großer und stolzer Moment für die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Lehrgangs der Polytechnischen Schule in Baden. Im Saal der Wirtschaftskammer Baden präsentierten sie ihre verschiedenen Projekte und Arbeiten aus ihren gewählten Fachbereichen und bekamen Urkunden überreicht.

Insgesamt sieben Fachbereiche haben ihre Arbeiten vorgestellt: Holz/Bau, Büro/Handel, Gesundheit/Schönheit/Soziales, Tourismus, Metall, Elektro und der Intensiv-Lehrgang für weiterführende Schulen. Die Holz/Bau-Schüler waren unter anderem in der Schaufenstergestaltung von verschiedenen Firmen involviert. Die Touristiker erstellten ein Kochbuch. Die Metall- und Elektro-Teilnehmer kreierten Bewerbungsmappen mit einem Metall-Einschlag. Die Bereiche Gesundheit/Schönheit/Soziales beschäftigten sich mit den Grundlagen der Kosmetik und Körperpflege. Alle waren ständig in Kontakt mit diversen Firmen. Nicht umsonst heißt es, so Poly-Direktorin Barbara Kogler: „Die Polytechnische Schule ist der richtige Schritt zum Beruf.“

Alle Poly-Schüler heuer haben fixe Zusagen

Was die Verantwortlichen besonders freut: Alle Absolventinnen und Absolventen des heurigen Poly-Lehrgangs haben fixe Zusagen für Höhere Schulen beziehungsweise Fixplätze für Lehrstellen in der regionalen Wirtschaft. Diese Tatsache erfreut vor allem die Vertreter der Wirtschaftskammer in Baden, die im Zuge der Veranstaltung die Urkunden an die Schülerschaft feierlich übergeben haben. Dass alle einen fixen Schul- beziehungsweise Lehrplatz haben, sei in der Form zum ersten Mal passiert, heißt es.

„Die Polytechnische Schule Baden ist ein wichtiger Kooperationspartner für die Wirtschaft. Unsere Betriebe brauchen Fachkräfte – hier kann das Poly eine fundierte Berufsgrundausbildung liefern“, sagt der Leiter der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Baden Andreas Marquardt. Er könne nur jedem Betrieb empfehlen, Kontakt mit dem Poly aufzunehmen, „um die bestmöglichen Lehrlinge für ihren Betrieb zu finden“.