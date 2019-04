Auch in der Stadtgemeinde Berndorf wurde – und wird bis heute – der 1. Mai besonders gefeiert. Bis Mitte der 1980er Jahre oftmals mit Fackelumzügen. In den letzten Jahren wurde der Tag der Arbeit nur mehr mit diversen Veranstaltungen bedacht. Nun entschloss sich das Team SPÖ Berndorf/St. Veit dazu, die alte Tradition der Fackelumzüge wieder auferstehen zu lassen und lädt am Dienstag, 30. April ab 19 Uhr zu einer Fackelwanderung ein, ausgehend vom Gemeindehof. Der Musikverein begleitet den Umzug musikalisch.

Berndorfs SP-Parteiobfrau Angelika Wille organisiert, zusammen mit ihren Parteifreunden, bereits fleißig den neu entdeckten Fackelumzug: „Ich hatte die Idee schon vor einiger Zeit. Früher gab es überall Fackelzüge, da marschierte oftmals die halbe Stadt mit. Am Vorabend des 1. Mai 1926 rief die Arbeiterjugend zum internationalen Tag der Arbeit und hielt einen Fackelumzug ab. Ich wollte einfach diese schöne Tradition wieder aufleben lassen und hoffe, dass ganz viele Berndorfer mitmarschieren.“

Schön wäre es auch, findet Organisatorin Angelika Wille, „wenn uns einige Nachbargemeinden besuchen. Und wir freuen uns auch auf die SP-Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt, die ebenfalls mitmarschieren wird.“