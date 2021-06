Ende Mai startete mit „Fahndung Österreich“ auf ServusTV ein neues „True Crime“-Format. Produziert wird die Sendung von Andreas Mannsberger (Mabon Film), der bereits mehrere dokumentarische TV-Formate umsetzte, zuletzt etwa „Stadtpolizei Baden“ auf ATV.

Das neue Format ist angelehnt an „Aktenzeichen XY“ und setzt auf eine dynamischere Erzählweise, wie Mannsberger erklärt. Pro 90-Minuten-Sendung werden sechs Kriminalfälle präsentiert. Einige davon führen die Film-Crew an Originalschauplätze. In Leobersdorf fand der Filmschaffende mit Wurzeln in der Marktgemeinde im Transportunternehmen seines Jugendfreundes Andreas Fastenberger einen passenden Drehort, um Szenen für einen Schlüsseldienst-Betrugsfall nachzustellen.

Andreas Mannsberger vor Drehbeginn. Steiner, Steiner

Wie ServusTV berichtet, gingen nach der ersten Sendung bereits 150 Hinweise bei den Ermittlungsbehörden ein. „Fahndung Österreich“ wird donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt, das nächste Mal im Juli.