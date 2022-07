Fahrraddieb am Bahnhof Baden festgenommen

Werbung

Am 14. Juli meldete ein Zeuge um 0.36 Uhr über den Polizeinotruf, dass sich bei den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof in Baden ein verdächtiger Mann aufhalte, der an Fahrrädern herumhantiere. Kurze Zeit später trafen auch schon mehrere Streifen der Bundes- und Stadtpolizei am Einsatzort ein.

Aufgrund der raschen Verständigung durch den Zeugen und der Mithilfe am Tatort bzw. bei der Fahndung konnte der Beschuldigte, ein 22-jähriger russischer Staatsbürger, rasch gefasst und das hochpreisige Mountainbike sichergestellt werden.

Im Zuge der Vernehmung gestand der Täter gegenüber den Kripo-Beamten der Stadtpolizei das gewaltsame Öffnen des Schlosses und den anschließenden Diebstahl.

Das Fahrrad konnte dem Opfer bereits wieder ausgefolgt werden. Der Dieb wurde der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt auf freien Fuß angezeigt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.