„Die neue Benutzeroberfläche ist für unsere Fahrgäste übersichtlicher und einfacher zu bedienen. Wir haben dabei zahlreiche Rückmeldungen der Fahrgäste verarbeitet, etwa eine bessere Lesbarkeit und größere Touchelemente zur Bedienung oder voreingestellte Favoriten bei der Auswahl des Fahrziels“, erklärt Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen.

In vier einfachen Schritten zum Fahrschein

In einem ersten Schritt steht die Auswahl der gewünschten Strecke zur Wahl. Dabei gibt es die wichtigsten Destinationen etwa „Wien“, „Baden Josefsplatz“ oder „Vösendorf/SCS“ als voreingestellte Favoriten zur Auswahl. Auch die Auswahl „ab Kernzonengrenze“ ist auf den ersten Blick ersichtlich.

WLB

Im zweiten Schritt geht es um die gewünschte Ticketart. Auch hier kann man in der Übersicht aus mehreren Optionen wählen, etwa eine Einzelfahrt, Tages-, Wochen-, oder Monatskarte.

Bezahlung in bar oder mit Karte

Danach folgt die Eingabe, welche Kategorie von Fahrschein man benötigt. Also etwa einen Vollpreisfahrschein, einen ermäßigten Kinderfahrschein, ein Gruppenticket ab sechs Personen oder ein ermäßigtes Ticket dank ÖBB-Vorteilscard. Zum Abschluss ist nur noch die Bezahlung der gewünschten Tickets mit Bargeld, Bankomatkarte (Maestro) bzw. Kreditkarte (VISA, Mastercard) für den Kauf nötig.

Insgesamt stehen in Haltestellen und Fahrzeugen 60 Fahrscheinautomaten zur Verfügung. Die Menüführung ist in fünf Sprachen möglich. Auch für die von den WLB betriebenen Buslinien, etwa die Citybus-Linien in Baden, können Fahrgäste am Automaten Fahrscheine kaufen.

Online-Alternative: Fahrschein via Smartphone oder Tablet kaufen

Noch bequemer kann man seit November über den Online-Shop der Wiener Lokalbahnen Fahrscheine für die Badner Bahn und die eigenen Buslinien kaufen. Einfach auf tickets.wlb.at via Smartphone oder Tablet einloggen und bargeldlos bezahlen.