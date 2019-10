Ein Fahrzeugbrand am Bad Vöslauer Autobahnzubringer beschäftigte die FF Bad Vöslau

Pkw stand in Bad Vöslau in Flammen .

In den Nachmittagsstunden des 21. Oktobers. Auf der Abfahrtsrampe in Fahrtrichtung Wien begann plötzlich der Motorraum eines Pkw zu brennen. Feuerwehreinsatzleiter Philipp Michalek berichtet: „Bei unserem Eintreffen wurde das Feuer bereits mit Hilfe von Feuerlöschern der ASFINAG, einer Privatperson und dem Fahrer eines Rettungsfahrzeugs bekämpft.“ Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau öffneten nach dem Anlegen von Atemschutzgeräten die Motorhaube und führten die letzten Löscharbeiten durch.

Um ein Wegrollen des Autos zu verhindern, wurde dieses auch umgehend mit Radkeilen gesichert. Die ASFINAG sicherte die Einsatzstelle ab. Mit einer Wärmebildkamera wurde abschließend das Fahrzeug auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Nach gut einer Stunde konnte die Einsatzstelle an den Straßenerhalter übergeben werden.