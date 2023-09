Wie Kaffee fair erzeugt und vertrieben wird: Besuch in Oeynhausen

Kaffee ist eines der am meisten konsumierten Produkte auf der Welt. Dementsprechend begehrt ist die Bohne, die im Rohzustand eigentlich weiß und nicht braun ist. Dieser Effekt entsteht durch den Prozess des Röstens, „bei dem die Kaffeebohne aufpoppt wie Popcorn“, berichtet Hannes Schlögl, Eigentümer der Kaffeerösterei Helmut Sachers Kaffee GmbH in Oeynhausen. Er röstet hier nicht nur eigene Kaffeekreationen oder herkömmlichen Kaffee.

In einer Kooperation mit EZA Fairer Handel und Fairtrade Österreich verwendet er zum Rösten Kaffeebohnen der Kaffee-Kooperative BOCU aus Uganda. Die Kaffeesträucher werden von Klein- und Kleinstbäuerinnen angepflanz. Unterstützt bei ihren Bmühungen den Kaffeeanbau an den Klimawandel anzupassen und gleichzeitig auch einen fairen Preis für ihr Produkt zu erzielen, werden die Bäuerinnen und Bauern von EZA fairer Handel Österreich.

Direkt in Oeynhausen bei Helmut Sachers Kaffee ist als Geschäftsführerin der Kooperative Josinta Kabugho zu Gast. Sie erzählt von den immer schwieriger und unberechenbarerer werdenden Anbaubedingungen aufgrund des Wetter- und Klimawandels: „Wir hatten heuer im April und im Mai mit extremen Überschwemmungen zu kämpfen. Auf der anderen Seite werden die Trockenperioden immer länger, die Beginnzeiten von Regen- und Trockenzeit verschieben sich.“

EZA Fairer Handel-Geschäftsführer Michael Scherndl weiß: „Uganda ist vom Klimawandel extrem betroffen. Das hat auch Auswirkungen auf den Anbau von Kaffee. Wir müssen jetzt etwas tun, wenn wir in Zukunft jeden morgen noch unsere tägliche Tasse Kaffee genießen wollen.“

Wie „coffee for future“ gelingen kann

Das Motto lautet „Coffee for future“, weg von den großen Plantagen und hin zu Projekten, die wirklich etwas bewirken. Bestes Beispiel hierfür ist die Fairtrade-zertifizierte Kaffee-Kooperative Bukonzo Organic Farmers Cooperative Union (BOCU). Scherndl betont: „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden zeigen, dass fairer Handel auch Klimaschutz bedeutet. Sie bekommen mehr als nur eine Packung Bio- und Fairtrade-Kaffee, sondern tragen mit ihrem Kauf aktiv zur Verbesserung des Klimas bei“, sagt Scherndl.

Josinta Kabugho berichtet, dass die Bäuerinnen und Bauern die Bodenpflege sehr ernst nehmen. Es werden Schatten spendende Pflanzen gesetzt, so wird verhindert, dass der Boden auch in heißen Perioden komplett austrocknet. Ob Bananenstauden oder Maniok - diese Bewirtschaftungsweise sorgt für einen gesunden Boden und verhindert Ernteausfälle.

Hannes Schlögl erklärt die Vorteile der Trommelröstung. In der Trommel wird der Rohkaffee - im Vordergrund sind die weißen Kaffeebohnen zu sehen - geröstet, unter dem Gitter im Vordergrund werden sie abgekühlt. Foto: Judith Jandrinitsch

Da Fairtrade den Bauern tatsächlich faire Preise bezahlt, bleibt den Bauern ein entscheidendes Plus zum Leben über. Und ein weiteres Projekt hat BOCU in Angriff genommen, die Errichtung neuer Energiesparöfen direkt in den Wohnhütten. Diese Öfen sind geschlossen, anders als das offene Lagerfeuer, dass üblicherweise mitten in der Hütte entzündet wird. Die Öfen verhindern die gesundheitsschädliche Rauchentwicklung und helfen, Holz und somit auch Geld zu sparen. Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich betont: „Die Vision von Fairtrade ist es, dass Kaffee-Kleinbauernfamilien von ihrer Arbeit nicht nur überleben können, sondern ein existenzsicherndes Einkommen erreichen. Mit der seit August dieses Jahres greifenden Fairtrade-Mindestpreiserhöhung stellt Fairtrade sicher, dass dieses Ziel nicht aus den Augen verloren wird.“ Der Fairtrade-Mindestpreis für gewaschene Arabica-Bohnen, die mehr als 80 Prozent des gesamten Fairtrade-Kaffees ausmachen, beträgt damit 1,8 US-Dollar pro britischem Pfund, eine Erhöhung um 40 Cent. Die zusätzliche Bio-Prämie steigt um ein Drittel von 30 auf 40 Cent pro Pfund.

Die Mikroben verrichten auf Rindermulch ihr Werk. Foto: Judith Jandrinitsch

Der klimaschonende Prozess geht mit der Rösterei in Oeynhausen weiter. Eine Führung durch die Rösterei endet bei einem bunkerähnlichen Gebäude, ähnlich einer Biogasanlage, in dem Mikroben ihre Arbeit tun. Hier wird die Abluft, die angereichert ist mit Stoffen, die beim Röstprozess entstehen, von den fleißigen Kleinstlebewesen zersetzt. Statt Rauchschwaden, die nicht immer nach bestem Kaffee riechen, entweicht in Oeynhausen aus der Biogasanlage ein kaum wahrnehmbares weißes Lüfterl - ohne Schadstoffe. Hannes Schlögl hat es geschafft, den Prozess einer nachhaltigen und klimafreundlichen Kaffeeerzeugung und der Abluftzersetzung so weit umzusetzen, dass in Oeynhausen Kaffee CO2-neutral geröstet wird.

Das war 2013, als Schlögl Helmut Sachers Kaffee GmbH übernommen hat, kaum vorstellbar. Doch der gebürtige Tiroler hat sich nicht beirren lassen und den Röstprozess Schritt für Schritt nachhaltig und umweltfreundlich gemacht, allen technischen Herausforderungen zum Trotz. Schlögl ist überzeugt: „Wenn man will, dann funktioniert es auch.“ Das Thema Abluft war in der Kaffeerösterei ein bisher unbehandeltes. Jahrhundertelang wurden die Emissionen einfach in die Luft geblasen, denn Kaffeerösten ist ein sehr energieintensiver Prozess. Im Röstprozess wird das so genannte Silberhäutchen von den Kaffeebohnen getrennt, das löst sich, wenn die Kaffeebohne ähnlich wie ein Popcorn aufgeht. Schlögl erläutert: „Jahrhundertelang wurde die Schale verbrannt, wir waschen diese Häutchen weg. Die Abluft blasen wir in das Mikrobengebäude, wo die Kleinstlebewesen den wichtigsten Arbeitsschritt erledigen und die Schadstoffe zersetzen.“