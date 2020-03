Nachdem am Mittwochnachmittag, 11. März, die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt zu einem Brandverdacht in das neue Parkdeck beim Bahnhof Baden alarmiert wurde, dachten mehrere Feuerwehrleute sofort an die Bilder vom Brand vergangene Woche im Parkdeck Zentrum Süd. Dabei wurden, wie berichtet, drei VW-Transporter ein Raub der Flammen (die Brandursache steht noch nicht fest, Anmerkung).

Zuvor hatte gegen 17.35 Uhr eine vorbeifahrende Fahrzeuglenkerin über Notruf 122 eine starke Rauchentwicklung direkt aus dem ÖBB-Parkdeck gemeldet.

„Die Erkundung der Feuerwehreinsatzkräfte zeigte dann, es handelte sich zum Glück um keinen Brand. Als Ursache für die starke Rauchentwicklung war dann in einem der Parkdeckzugänge zu erkennen. Unbekannte entnahmen einen tragbaren 12kg Pulverfeuerlöscher aus der Halterung und versprühten den kompletten Inhalt“, berichtet Stefan Schneider von der FF Baden-Stadt. Somit beschränkte sich die Tätigkeit der Feuerwehr auf Unterstützung bei den polizeilichen Erhebungen und für die Stadtgemeinde (Parkdeckverwaltung). Die Feuerwehrkräfte reinigten den mit Löschpulver total verschmutzte Zugangsbereich.