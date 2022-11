Robin Hoods Kampf in Baden

Werbung

„Robin Hood ist ein Plädoyer für ein mitmenschliches Verhalten“, sagt Robert Persché, Autor, Komponist und Regisseur. Und so passt die Geschichte vom Kämpfer für Gerechtigkeit in grünen Strumpfhosen noch länger, weil „es haben sich die Dinge nicht geändert“, so Persché.

Das soziale Gefälle sei gleich geblieben, das Denken der Reichen und die Not der Armen habe sich über die Jahrhunderte kaum geändert. Persché erzählt die Geschichte so, „Robin Hood ist kein verkappter Adeliger, sondern ein armer, junger Mann, der durch die Umstände vogelfrei wurde und sich mit seinen Freunden im Wald verstecken muss.“ Aus reinem Hang zur Gerechtigkeit nimmt er den korrupten Reichen das Geld weg und gibt es den Armen. Bis er auf Maid Marian trifft. Persché, der auch die Musik komponierte, gibt der Geschichte eine tiefere Bedeutung: „Sie ist es, die ihm klar macht, dass er einen politischen Kampf gegen die Obrigkeit führt.“ Wem das zu wenig kindgerecht vorkommt, sei beruhigt: Persché ist ein Meister seines Faches, er hat bereits Aladdin und den Zauberlehrling inszeniert. Das Bühnenbild kommt von Alexia Riedl, die Kostüme von Elke Steffen-Kühnl und die Choreografie von Michael Kropf.

