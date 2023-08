Zum Geburtstag mit Fest überrascht

„68 Jahre musste ich werden, um mit so einer Geburtstagsüberraschungparty fertig zu werden. Ich feiere nie Geburtstag, meine Freundinnen wissen das, aber meine Pensionisten sind zu allem fähig und ich wurde wirklich überrascht“ – die Badener SPÖ-Stadträtin Maria Wieser kann es auch Tage nach ihrem Geburtstag am 27. Juli nicht glauben.

„Ich feiere ihn nie, drehe an dem Tag immer mein Handy ab“, sagt sie. Aber ihr Mann konnte sie dann doch überreden, mit ihr zum Heurigen Essen zu gehen, zum Fischer-Weber in der Palffygasse in Baden, wo sie sonst auch gerne essen.

Aber damit hatte sie nicht gerechnet: Der harte Kern ihrer Pensionistenverbands-Ortsgruppe war versammelt, um Maria Wieser hochleben zu lassen. Und alle hatten eigene T-Shirts an, „Fanclub Maria“ stand darauf, mit einem lieben Foto von ihr. „Dir Freude war groß, ich hatte richtig Tränen in den Augen“, berichtet sie. Später schauten auch ÖVP-Stadtratskollegin Carmen Jeitler-Cincelli, die ebenso an dem Tag Geburtstag hatte, und Bürgermeister Stefan Szirucsek vorbei, um Wieser zu gratulieren.

Auch Hund Kimmi war mit dem Fanclub T-Shirt unterwegs. Foto: privat