Oberwaltersdorf: Mit Kanonen zum Narrenzentrum

Verschiedenste Faschingsgilden aus Niederösterreich und sogar aus Würzburg trafen sich, um das Fürstenpaar Herta I. und Michael I. willkommen zu heißen.

Herrengilde Präsident Günther Stoiber konnte eine große Zahl an Ehrengästen willkommen heißen. Unter ihnen waren auch Landtagspräsident Karl Wilfing , Oberwaltersdorfs Bürgermeisterin Natascha Matousek , die Abgeordnete zum Nationalrat und Stadträtin Carmen Jeitler-Cincelli , die Landtagsabgeordneten und Bürgermeister Josef Balber und Christoph Kainz , Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar und der Landtagspräsident a. D. Vizebürgermeister Franz Gartner .

Das Fürstenpaar Herta I. und Michael I. mit Landtagspräsident Karl Wilfing. Foto: Thomas Lenger

Vom Bund Österreichischer Faschingsgilden (BÖF) waren Österreich Präsident Ernst Kranawetter , NÖ Präsident Alfred Kamleitner und Wiens Landespräsidentin Brigitte Kreminger gekommen.

„Hier gibt es so viele Narrenpräsidenten. Bei meinem Job als Landtagspräsident denke ich mir öfters, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind“, so Landtagspräsident Wilfing. Mit der Übergabe der Insignien und des Gemeindeschlüssels von Bürgermeisterin Natascha Matousek an das Fürstenpaar regiert nun bis Aschermittwoch 2023 das Narrentum Oberwaltersdorf.

