Faschingsgilde „Brumm Brumm“ tönte es in Berndorf

NÖN Redaktion

M it Humor und schwungvoller Musik konnte man sich am Wochenende von der „Ersten Berndorfer Faschingsgilde“ bei ihren Narrensitzungen verzaubern lassen. Jeder Akteur bemühte sich, die Besucher zu unterhalten, wie Herbert Gindl in einer (unbenutzten) Windelhose und mit lockerer Zunge, oder Robert Wille als „Vierter Heiliger Drei König“.