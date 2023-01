Frauenpower bei Bad Vöslauer Narren

Werbung

Mit einem – für Faschingsgilden – im deutschsprachigen Raum einzigartigen Ergebnis endete die Wahl des neuen Vereinsvorstandes der 1. Bad Vöslauer Faschingsgilde: Der gesamte neue Vereinsvorstand besteht ausschließlich aus jungen, engagierten Frauen die mit 1. Mai die Leitung der Faschingsgilde übernehmen werden.

Der amtierende Präsident Michael Lauda, seine Bundeselferrätin Johanna und der gesamte restliche Vorstand legen offiziell nach 12 Jahren mit Stichtag 30. April die Führung des Vereines zurück. „Nach 12 spannenden, aufregenden und tollen Jahren ist es an der Zeit, die Geschicke der Faschingsgilde in neue Hände zu geben. Die Jugend ist unsere Zukunft, und es ist – so bin ich überzeugt – genau der richtige Zeitpunkt dafür. Unser neuer Vorstand hat ein Durchschnittsalter von knapp über 30 Jahren. Perfekt, um unsere Faschingsgilde in eine neue, erfolgreiche Zukunft zu führen“, schwärmt Noch-Präsident Michael Lauda.

Die neue, zukünftige Präsidentin Sophie Wochoska ist mit der Faschingsgilde groß geworden. Bereits 1999, als ihre Eltern Bad Vöslau als NÖ. Landesgrafenpaar vertreten haben, war Sophie mit ihrem Bruder das jüngste „Kindergrafenpaar“ Österreichs. Seit 2003 steht sie Jahr für Jahr mit den „Jungvösis“ auf der Bühne bei VÖSI´s Narrensitzungen und 2010 war sie Gründungsmitglied der 1. Bad Vöslauer Grafengarde, dessen Leitung sie einige Jahre später übernahm.

Der „alte“ Vorstand – er hat übrigens ein Durchschnittsalter von knapp 60 Jahren! – steht gerade gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand in der Vorbereitung für die heurige Faschingssaison: VÖSI´s 31. Narrensitzungen finden am Freitag, 10. und Samstag, 11. Februar in der Thermenhalle Bad Vöslau statt.

Beginn ist um 19.11 Uhr und Karten kann man (noch) unter karten@voevoe.at bzw. unter der Hotline 0664 / 55 000 70 bestellen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.