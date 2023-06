Narrisch gute Spende für den Vinzi Markt

Die Elferräte, vertreten durch Präsidentin Carina Riepl und Vize-Präsident Christian Resch, überreichten beim Achazie-Kirtag einen Spenden-Scheck in der Höhe von 2.222 Euro. Auch wenn der Faschingsruf der Gilde „Göd Aus“ lautet, für einen guten Zweck bleibt immer was übrig…

„Es ist für uns Ehrensache, nicht nur die fünfte Jahreszeit gebührlich zu feiern, sondern auch an die zu denken, denen es nicht immer so gut geht“, sagte Präsidentin Carina Riepl. „Durch unsere gut besuchten Veranstaltungen im Kottingbrunner Fasching sind wir als Gilde in der glücklichen Lage, regelmäßig Geldbeträge für karitative Zwecke zur Verfügung zu stellen. Der Dank gebührt somit in erster Linie unseren Besuchern bei unseren Festen und Faschingsumzügen“, meint Vize Christian Resch.

Ein Geldsegen, der gerade in Zeiten wie diesen, mehr denn je willkommen war…