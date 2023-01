Berndorfer Narren feiern doppelt

Werbung

Die Erste Berndorfer Faschingsgilde feiert heuer gleich zwei Jubiläen und das mit vielen Veranstaltungen und auch wieder mit einem Faschingsumzug.

Der Fasching war in Berndorf seit jeher ein großes Thema, am 11. Juni 1973 wurde er aber mit der Gründung der „Ersten Berndorfer Faschingsgilde“ hochoffiziell gefeiert. Der Vorstand formierte sich mit Alois Jeitler als Ehrenpräsident, Thomas Kulovits als Ehrensenator, Leopold Höfer als Präsident und den Vorständen Reinfried Wogg, Kurt Kohl, Adalbert Ringel, Hubert Holzinger, Helmut Birmaber, Franz Haigl, Rudolf Seidl, Siegfried Grill und Hubert Haudeck.

Nach 50 Jahren Bestand ließ sich der jetzige Präsident Heinz Zeller mit seiner Gefolgschaft Helmut Seidl, Bernhard Eisner, Herbert Gindl, Johann Planer, Stefan Zeller, Robert Wille und Peter Gorecki allerhand Feierlichkeiten einfallen. Begonnen wird mit den beliebten Narrensitzungen, die am 20. und 21. Jänner mit einem megamäßigen Programm stattfinden. Weiter geht es mit dem Jubiläums-Faschingsumzug, der am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr (Start am Centrelax Parkplatz) die Krupp Stadt zum Beben bringen wird.

Mit Spannung wird die Jubiläumsausgabe der Faschingszeitung „Der Bärenbote“ erwartet, die am 20. Jänner erscheint. Zu erhalten wird sie bei Optik Krämer, im Friend’s bei Monika Wallner, in der Berndorfer Fetzenkammer und in Beates Stüberl sein. Tränenreich und doch mit viel Gaudi wird die närrische Zeit am Faschingsdienstag, ab 12 Uhr vor dem Rathaus, verabschiedet und der Fasching zu Grabe getragen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.