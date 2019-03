Mit einigem Bangen wurde vor Beginn des großen Umzuges der Wetterbericht von der „Ersten Berndorfer Faschingsgilde“ verfolgt.

Monatelange Vorbereitungsarbeiten drohten buchstäblich im angekündigten Regen zu ertrinken. Doch so schlimm, wie befürchtet, sollte es letztlich doch nicht kommen. Zwar tummelten sich die zahlreichen Besucher unter ihren Regenschirmen, doch das tat der guten Stimmung am großen Faschingsumzug in der Landesnarrenhauptstadt keinen Abbruch und alle bewunderten die liebevoll gestalteten Faschingswägen, die den Umzug durch Berndorf zum Event machten.

Da war etwa FP-Stadtrat Gerhard Ullrich als Mexikaner unterwegs, SP-Gemeinderat Günther Bader als strammer Soldat, SP-Stadtrat Kurt Hoffer als feurigen Musketier mit wallendem Haar und der ehemalige SP-Stadtrat Helmut Wiltschko als St. Veiter Vogelfänger, zusammen mit seinem ehemaligen Stadtrats-Amtskollegen Franz Rumpler (ÖVP).

Der Umzug endete schließlich im großen Festzelt am „Centrelax“-Parkplatz, wo noch bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert wurde.