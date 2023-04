Ermittlungen zur umgestürzten Ladeboardwand fast beendet

Am Faschingsdienstag nahm der Ausklang des Faschingsumzuges in Reisenberg ein abruptes Ende. Ein Tieflader einer Mannersdorfer Firma, Bezirk Bruck, voll mit feiernden Umzugsgästen, geriet in der Kurve zur B60 Leithabundesstraße dermaßen in eine Schieflage, sodass die Ladebordwand brach und etliche der Umzugsgäste auf die Bundesstraße fielen. Rippenbrüche und Knieverletzungen waren mehrheitlich die Folge.

Laut Auskunft des Bezirkspolizeikommandos Baden wurden bisher 17 Opfervernehmungen durchgeführt. Chefinspektor Günther Skrianz, Leiter des Kriminaldienstes erklärt: „Eine fehlt noch, da die Person trotz mehrmaliger Ladung nicht erschienen ist.“ Die Beschuldigten sind alle einvernommen. Der Lenker des Zugfahrzeuges gibt in der Vernehmung an, keine alkoholischen Getränke konsumiert zu haben. Diesbezüglich werden noch Spuren ausgewertet, die Auswertung ist derzeit im Gange. Am 21. März wurde das Gespann von den Sachverständigen (Statik und Verkehrsunfall-Sachverständiger) untersucht, nach dem Einlangen der Gutachten wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Abschlussbericht vorgelegt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.