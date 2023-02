Bezirk Baden: Wer fastet, wird jünger

Fasten ist Zellrecycling, davon ist Martin Pinsger vom Schmerzkompetenzzentrum Bad Vöslau überzeugt. „Wer seinen Grundumsatz herunterfährt, der startet einen zellbiologischen Erneuerungsprozess. Das ist bei Hefezellen schon gut erforscht“, sagt der Schmerzspezialist, der in seinem neuen Buch „Fasten - Mein Jungbrunnen“ auf den Prozess der Zellerneuerung eingeht, der durch tatsächliches Fasten gestartet wird.

Martin Pinsger vom Schmerzkompetenzzentrum Bad Vöslau geht in seinem dritten Buch auf die verjüngernde und zellerneuernde Funktion des Fastens ein. Foto: privat

Die Gretchenfrage für ihn ist, „warum fast alle Menschen ab 57 Jahren chronisch krank sind. Die Antwort ist einfach – die Zellen sind vermüllt, wenn in der Zelle nichts mehr beweglich ist, dann kann man den Körper mit einem vermüllten Haus vergleichen“, sagt Pinsger.

Der Arzt hat selbst einen Warnschuss vor den Bug bekommen, der ihn, besser gesagt, seine Frau dazu veranlasst hat, sein Leben zu ändern. „Meine Frau hat mich auf eine Fastenkur geschickt, weil ich mit 54 Jahren eine Herzattacke hatte“, berichtet Pinsger.

Das war für ihn so eine intensive Erfahrung, dass er sich jetzt regelmäßig eine Woche Auszeit beim Fasten gönnt. „Es geht darum, diesen Prozess der Zellerneuerung, in der Fachsprache Autophagie genannt, in Schwung zu bringen. Die kalte Jahreszeit, wie jetzt nach dem Fasching vor der traditionellen Fastenzeit, wie sie etwa die katholische Kirche vorgibt, sei ideal für eine Fastenkur, „weil in der Kälte Fettzellen leichter verbrannt werden“, merkt der Mediziner an. Es komme daher nicht von ungefähr, dass christliche Glaubensgemeinschaften das Fasten vor Weihnachten und Ostern propagieren.

Sitzen hilft, die Fettzellen mit aufzubauen

Generell gehe es darum, den Lebensstil umzustellen. „Wir sitzen im Beruf, wir sitzen in der Schule, vor allem sitzen wir vor dem Computer. Der Mensch ist dafür aber nicht geschaffen worden“, weiß Pinsger. Es gäbe 140.000 Möglichkeiten, um zu fasten.

Er empfiehlt allen, die fasten wollen, sich zurückzuziehen und sich diese Auszeit zu nehmen. „Am Beginn meines Fastens, die ersten zwei, drei Tage, die sind schwierig. Das ist die sogenannte Fastenkrise. Aber wenn man das überwunden hat, dann spürt man richtig beim Essen, was sind 100 Kalorien, was sind 200 Kalorien. Darum kann ich nach dem Fasten auch nicht von null auf 100 starten, sondern muss langsam und bewusst wieder mit dem Essen beginnen.“ Deshalb endet jede Fastenkur mit den Aufbautagen, empfehlenswert danach wäre, sich sehr bewusst und kalorienreduziert zu ernähren. „Wer fasten will, dem gelingt das mit der entsprechenden Begleitung einfach leichter“, sagt Pinsger.

Die Zellsäuberung hat den gewaltigen Vorteil, „dass die Lebenserwartung steigt. Fasten wirkt Zellverjüngend“.

Er ist davon überzeugt: „Man muss die Menschen dazu bringen, ihre Selbstwirksamkeit wieder zu entdecken. Regelmäßiges Fasten hilft nicht nur, den Zellmüll abzubauen, sondern spart auch viele Medikamente ein, die für Folgeerkrankungen wie Adipositas oder Bluthockdruck oder Diabetes Typ 2 verschrieben werden. „Das würde auch das Gesundheitsbudget eines jeden Landes gewaltig entlasten.“

