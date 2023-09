Neuer Bahnhof Ebreichsdorf: Zug fährt ab!

Der neue Bahnhof in Ebreichsdorf wurde am Samstag, 2. September, nach drei Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Judith Engel, Vorstandsdirektorin der ÖBB-Infrastruktur AG, bedankte sich während der Eröffnungszeremonie bei den zahlreichen Partnern des Projekts und insbesondere bei der Stadtgemeinde Ebreichsdorf für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

„Goldstück“ für Ebreichsdorfer Bahnhof

Die Eröffnungsfeier wurde von ORF NÖ Moderatorin Julia Schütze moderiert und musikalisch vom Musikverein Ebreichsdorf begleitet. Als Geschenk überreichte die ÖBB-Vorständin Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, eine Replik einer historischen Goldschale, die während der Bauarbeiten entdeckt wurde. Der Beschenkte versprach, dass dieses „Goldstück“ einen Ehrenplatz erhalten wird. Engel erklärte in ihrer Ansprache: „Die Eröffnung des neuen Bahnhofs Ebreichsdorf stellt einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des Ausbaus der Pottendorfer Linie dar. Mit einer Kapazitätssteigerung schaffen wir mehr und schnellere Verbindungen und erreichen, dass der Zug eine konkurrenzfähige und grüne Alternative zum Auto ist.“

Christoph Kainz, Udo Landbauer, Julia Schütze, Wolfgang Kocevar, Sven Hergovich und Vorstandsdirektorin der ÖBB Infrastruktur Judith Engel Foto: Thomas Lenger

Stadtchef Kocevar betonte die Wichtigkeit des neuen Bahnhofs für die gesamte Region. „Ebreichsdorf wird zu einer wichtigen Drehscheibe im Bahnverkehr im Bezirk Baden. In nur 17 Minuten ist man vom neuen Bahnhof aus jetzt in Wien.“ Und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, FPÖ, merkte in seiner Festansprache an: „Damit diese wichtige Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr auch gut erreicht werden kann, müssen wir auch in den Ausbau des Angebotes des Verkehrsverbund Ost investieren.“ Der Bahnhof selbst sei an die Bedürfnisse der Bahngäste angepasst und sorge dafür, dass man sich beim Bahnfahren wohlfühlt. Landbauer hielt fest: „Mein Anspruch ist es, dass unsere Landsleute sicher, bequem, kostengünstig und vor allem zügig von A nach B kommen. Als Land Niederösterreich setzen wir dabei gemeinsam mit unseren Verkehrspartnern auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistbarkeit.“

Unter den Ehrengästen befanden sich neben Bürgermeister Wolfgang Kocevar und Landtagsabgeordneten Udo Landbauer auch Landesrat Sven Hergovich, den niederösterreichischen Parteivorsitzenden der SPÖ, der Ortschef von Pfaffstätten, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat Rudolf Silvan (SPÖ), Landtagsabgeordnete Elvira Schmidt (SPÖ) sowie zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus benachbarten Gemeinden und Gemeindevertreter aus Ebreichsdorf. Nach dem offiziellen Festakt wurden die prominenten Gäste zur Eröffnungszugfahrt mit dem Railjet eingeladen.

Neuer Bahnhof im Vollbetrieb

Seit Montag, 4. September, fahren die Züge zwischen Münchendorf und Wampersdorf über den neu gebauten Streckenabschnitt durch Ebreichsdorf und halten im neuen Bahnhof. Ab diesem Tag steht den Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern der neue Bahnhof Ebreichsdorf anstelle des bisherigen Bahnhofes in Weigelsdorf zur Verfügung. Seit Montag werden auch die VOR Regionalbusse zum neuen Bahnhof Ebreichsdorf (sowie verstärkt zum Bahnhof Pottendorf-Landegg) geführt und sorgen für eine Anbindung der Gemeinden an das neue Bahnangebot.

Während einer Streckensperre in den vergangenen Sommerferien wurde der neue Streckenabschnitt an die bestehende Bahnlinie angebunden, die bestehende Strecke wird nach Inbetriebnahme der neuen aufgelassen und rückgebaut. Hier soll der „Längste Park“ entstehen. Der neue Bahnhof im Detail: Das Vorplatzgebäude ist mit klimatisiertem Warteraum und einem barrierefreiem WC ausgestattet. Auf die barrierefreie Gestaltung des gesamten Bahnhofsareals wurde geachtet, so gibt es zwei Lifte zu zwei Inselbahnsteigen und ein Blindenleitsystem. Die Wartebereiche auf den Bahnsteigen sind verglast, das Kundeninformationssystem funktioniert in Echtzeit. Am Bahnhof gibt es einen überdachten Busterminal für sechst Busse, am befindet sich eine PV-Anlage. Die Park&Ride-Anlage ist für 444 Pkw und 156 Fahrräder ausgelegt, Lärmschutzwände wurden auf einer Länge von rund sieben Kilometer errichtet.

Die Arbeiten am neuen Bahnhof Wampersdorf dauern noch bis 2024.