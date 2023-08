Zwei neue Mönche im Stift Heiligenkreuz

Pater Benjamin Pusnik und Pater Anastasius Erling haben am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel im Rahmen einer bewegenden Feier ihre Feierliche Profess in der Abteikirche Stift Heiligenkreuz abgelegt und sich so bis zum Tod Gott als Mönche anvertraut. In die Hände von Abt Maximilian versprachen sie klösterlichen Lebenswandel, Stabilität und Gehorsam.

„Mögen sie immer mehr zu wahren Gottsuchern und Zeugen der Freude des Evangeliums werden“, sagte der Abt. Viele Freunde und Verwandte haben mitgefeiert.