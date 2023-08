Partys & Action bei Beachvolleyball Baden

Dass bei Beachvolleyball Baden presented by SPORTLAND.Niederösterreich heuer wieder richtig gefeiert wird, ist dem Umstand zu verdanken, dass nach drei Jahren „Pause“ der Centercourt im Toyota-Stadion direkt im Strandbad Baden ein Comeback feiert. Damit steht der Beach-Party unter „Konzertmeister“ Rafael „Rafi“ Dobler von „evenMo“ beim World Tour BADEN FUTURE (23. bis 27. August) und den Austrian Championships (1. bis 3. September) im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO nichts mehr im Wege.

Am Mittwoch, 23. August, findet außerdem ab 18 Uhr die „17. Promi Beachvolleyball Trophy“ statt, organisiert von Event-Guru Kurt Faist. Abseits von Beachvolleyball gibt es zwei Mal die Möglichkeit bis spät in die Nacht weiter zu feiern – bei den „Kronehit Beach Partys presented by HYPO NOE“ im Melkerkeller Baden.

Im Strandbad sorgen rund um das Toyota-Stadion in der „Promo- & Fun-Area“ u.a. die HYPO NOE und die AK NÖ für kurzweilige Unterhaltung. Von der Action im Toyota-Stadion lässt es sich in der AK-Chillout-Area Erholung finden. Bei der Promi-Trophy erwartet Faist Promis wie Sonja Kirchberger, Vera Russwurm, Michael Konsel, Zoryana Kushpler, Frenkie Schinkels, Volker Piesczek und viele mehr.

Beach-Partys zweimal im Melkerkeller

Die erste “Kronehit Beach Party presented by HYPO NOE” findet am Samstag, den 26. August, im Rahmen des World Beach Pro Tour BADEN FUTURE statt. Bei der ersten Ausgabe beträgt der Eintritt 7 Euro. Für HYPO NOE Kunden ist der Eintritt gegen Vorlage der Bankomat-Karte frei. Die zweite Auflage folgt am 2. September im Rahmen der Austrian Championships, diesmal ist der Eintritt frei. DJ Daniel Merano und DJ CREAM-T sorgen an den Turntables jeweils für Stimmung. Infos auf: www.beachvolleyball-baden.at/partys

„Wir lieben Beachvolleyball!“

„Beachvolleyball Baden ist Beachvolleyball hautnah. Ein Event, der begeistert, Spiele die fesseln und Spitzensport der Sommer- und Partyfeeling zusammenführt. Wir lieben Beachvolleyball“, schwärmt Dominik Gschiegl, Veranstalter von HSG-Events, der bereits 2005 in Baden das erste Beachvolleyball Turnier organisiert hat.