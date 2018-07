Der bekannte Badener Hotelier Werner Karasek (62), der in Phuket (Thailand) seit 30 Jahren das K-Hotel führt, ist in der Nacht auf Samstag in Baden auf tragische Weise ums Leben gekommen. Gegen ein Uhr Früh ist er aus dem Fenster seiner Wohnung, Nähe Vöslauer Straße, gestürzt und hat sich dabei vermutlich das Genick gebrochen. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

In Baden herrscht bei seinen Freunden und Bekannten Fassungslosigkeit. Zuletzt hatten viele Werner Karasek am Grünen Markt gesehen, wo er im Rahmen von Baden in Weiß eine gute Zeit verbrachte. Gegen 22.30 Uhr soll er nach Hause gegangen sein. Wie es später zu dem Sturz kam, steht noch nicht fest. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich der 2.10 Meter große Mann beim Fensteröffnen zu weit hinausgelehnt und durch die niedrige Höhe der Fenster das Gleichgewicht verloren habe. Er hatte „unsägliches Pech“, so ein Freund.

Karasek hatte 1987 in Phuket das K-Hotel gegründet, das er zum Vorzeigebetrieb machte. „Er war ein Pionier für den Fremdenverkehr in Thailand“, zollt ihm Entertainer Raimund Krizik Respekt, mit dem Karasek sehr gut befreundet war. Als einer der wenigen Europäer hatte Karasek in Thailand eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Vor seiner Zeit als Hotelier war Karasek zwölf Jahre lang Basketballprofi. Mit der Mannschaft von BK Klosterneuburg war der Badener zehn Mal Staatsmeister.

In Baden weilte Karasek, weil er am Montag, 2. Juli, einen Operationstermin im Wiener AKH gehabt hätte. Dabei sollte er ein künstliches Fußgelenk bekommen, dank dem er wieder ohne Probleme hätte gehen können.