Ganz schön schlau in die Schulzeit gestartet

Die Pfaffstättner Lern- & Spielwoche in der letzten Ferienwoche ist aus dem Kalender der Marktgemeinde nicht mehr wegzudenken. Diese Woche in der Volksschule garantiert den teilnehmenden Kids eine spannende Woche voller Power, Action und Wissenswertem. „Ich bin mir ganz sicher, ihr seid zu Schulbeginn die schlauesten Füchse“, zollte Bürgermeister Christoph Kainz, ÖVP, allen Kindern Respekt, die an der Lernwoche teilgenommen haben. Danke sagt der Ortschef den Pädagoginnen, allen voran Doris Schöps. Die Volksschullehrerin war es, die diese besondere Kinderbetreuung von Beginn an federführend organisiert hatte und Kolleginnen sowie Studierende gefunden hat, die sich um die Kinder kümmern, mit ihnen lernen, spielen, lachen und vieles mehr.

Vormittags wurden die Kinder immer in der Schule betreut und haben den Stoff der jeweils zuletzt besuchten Klasse aufgefrischt, am Nachmittag gab es diverse Spiele und Sportmöglichkeiten am Unions-Sportplatz; einen Nachmittag kam das Rote Kreuz mit einem Rettungsauto vorbei, ein anderes Mal ein Fahrzeug der Feuerwehr Pfaffstätten, um den Kindern seine Einsatzweise zu erklären und anschaulich zu demonstrieren, wie die Einsatzgerätschaften funktionieren. Manches konnten die Kinder auch gleich selbst ausprobieren.

Christoph Kainz ist sich sicher: „Die Pfaffstättner Lern- & Spielwoche ist ein echter Gewinn für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein großartiges Zusammenwirken, das nicht zuletzt auch unser Schulwart ermöglicht, der seinen Stundenplan für die Lern- & Spielwoche extra umgeschrieben hat“, richtet Kainz Schulwart Karl Lambacher ein besonderes Dankeschön aus.