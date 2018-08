Sommerzeit ist Ferienzeit – und jene Zeit, in der auch Schulen und Kindergärten einmal Pause machen. Dass die Kindergartenkinder der Stadt auch während der Schließzeit der Kindergärten betreut werden, dafür sorgt das neu geschaffene Angebot in der Stadtgemeinde.

Rund zehn Prozent der Kindergartenkinder zwischen zweieinhalb und sechs Jahren nehmen die Betreuung durch fachkundiges Personal in Anspruch, wie die Stadtgemeinde informiert. Zwei zentral gelegene Kindergärten (zum einen in der Vöslauerstraße 7, zum anderen in der Biondekgasse 20) haben für sie geöffnet.

Die Nachfrage sei bereits im ersten Jahr dieses Angebotes sehr groß, wie Badens Bürgermeister Stefan Sziruczek gegenüber der NÖN meint. Daher werde man die durchgängige Ferienbetreuung im Kindergarten in den kommenden Jahren auch ausbauen, kündigt der Stadtchef an: „Nicht in jeder Berufsbranche ist es möglich, sich so lange am Stück frei zu nehmen. Daher werden wir diesen Sommer evaluieren und uns auch die Bedarfserhebung 2019 anschauen – und uns schließlich daran orientieren“, so Sziruczek.