Der TALENTE.SOMMER.HERNSTEIN öffnet bald seine Pforten.

Ist es in den USA heute fast schon obligatorisch für Kinder und Jugendliche einige Wochen in den Sommerferien in einem Camp zu verbringen, schwappte dieser Trend erst vor einigen Jahren auch auf Österreich über. So werden mittlerweile auch bei uns unzählige verschiedene Camps angeboten, oft mit einem sportlichen oder kreativem Themenschwerpunkt, oft auch im musischen Bereich. Der TALENTE.SOMMER.HERNSTEIN hebt sich hier ab und kombiniert auf einzigartige Weise Sommercamp-Feeling mit Zelten und Lagerfeuer, also das Abenteuer Naturerlebnis mit dem Abenteuer Wissenschaft.

Verlosung einer Campwoche

Beim TALENTE.SOMMER.HERNSTEIN erhalten die Kinder und Jugendlichen Inputs durch Wissenschaftsvermittler und Trainer, führen Experimente durch oder tüfteln in Gruppen und an Einzelaufgaben. 27 thematisch verschiedene naturwissenschaftliche Camps spannen einen Bogen, der von Astronomie über Coding, Genetik und Mathematik bis hin zu Zukunftstechnologien reicht. Neun Wochen lang wird so den Kindern und Jugendlichen niederschwellig und in altersgemäß differenzierten Camps die Möglichkeit geboten selbst zu forschen und zu lernen, naturwissenschaftliche Kompetenzen zu erlangen und eine Begeisterung für Wissenschaft & Technik zu entwickeln.

Erstmalig wird dank einer Kooperation mit der Raiffeisenbank Region Baden auch eine Campwoche verlost. Das Gewinnspiel läuft über Facebook (https://www.facebook.com/photo?fbid=715159427283206&set=a.497977002334784) und ist noch bis zum 20. Juni möglich.

Alle Informationen zum Camp finden sich unter: https://www.sci-e-s.com/talente-sommer-hernstein.