Abenteuer zuhause erleben: Lamawanderung begeisterte Seibersdorfs Kids

Am 11. Juli begannen die Ferienspiele in Seibersdorf mit einer traditionellen Kanu-Tour auf der Leitha, die den Kindern eine erfrischende Abkühlung bescherte. Im Rahmen der Veranstaltung „Jäger und Fischer“ lernten die Kinder bei einem Waldspaziergang Interessantes über die Arbeit der Jäger und erhielten einen Einblick in die Fischerei. Ein weiteres Highlight war die Lamawanderung, bei der die Kinder die Lamas Luis, James und Cooper begleiteten. Weitere aufregende Ferienspiele sind noch geplant!