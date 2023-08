Kottingbrunner Kinder bauen Nistkästen für heimische Vögel

Vorbereitete Holzteile für Nistkästen, ebenfalls aus heimischen Hölzern, konnten unter Anleitung und die dazugehörige Information der Grünen Kottingbrunn von den Kindern selbst zusammengebaut werden. Die Größe des Schlupfloches des jeweiligen Nistkastens bestimmte jedes Kind selbst und entschied eigenständig, welcher Vogel in diesem Nistkasten wohnen sollte.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden kurze Vorträge über heimische Vögel und deren Brutverhalten gelehrt. Anhand eines Tonbandes hatten die Kinder die Möglichkeit mit der dazugehörigen Literatur und Erklärungen, sich die Vogelstimmen mit einem Bild des dazugehörigen Tieres anzuhören und dadurch zu lernen wie sie die Vögel im Garten oder in der freien Natur erkennen können.

„Es wurde viel gelacht, viel gefragt, viel gelernt und zum Abschluss konnte jedes Kind seinen selbst gefertigten Nistkasten mit einer Urkunde mit nach Hause nehmen“, berichtet Grünen-Obfrau Gabriele Luksch.

Das Interesse der Kinder war groß und die Begeisterung in ihren Augen waren deutlich zu sehen. Es waren alle Altersklassen zwischen 8-15 Jahren vertreten. Es gab eine Vormittagsgruppe und eine am Nachmittag, damit möglichst viele Kinder die Möglichkeit hatten teilzunehmen. „Die Grünen Kottingbrunn bedanken sich für das große Interesse der anwesenden Kinder und wünschen noch eine schöne Zeit in den noch verbleibenden Ferien“, sagt Luksch.