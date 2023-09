Bad Vöslau: Kinder als Zirkus-Talente

Dieses Jahr fand zum dritten Mal der „Zirkusferienworkshop Belloni“ in Bad Vöslau statt.

Insgesamt nahmen in fünf Wochen über die Ferienzeit knapp einhundert Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren daran teil und konnten Zirkusluft schnuppern und hinter die Kulissen blicken. Angeboten wurden dabei Einheiten in Seiltanz, Arialartistik, Jonglage, Clownerie, Akrobatik, Tanz, Fakirshow. „Die Trainer achteten dabei individuell auf Talent, Ausdauer und Sicherheit jedes Einzelnen“, betont Organisatorin Anja Noichl.

Ziel war, dass die Kinder spielerisch lernen, Geist und Körper zu koordinieren und über sich hinauszuwachsen. Auch das Selbstwertgefühl steige durch die positive Erfahrung im Gruppenverband, findet Noichl.

Die öffentlichen Shows des Zirkus Belloni finden noch bis 3. September in Bad Vöslau beim ASK Sportplatz in der Veilchengasse statt. Vorstellungsbeginn ist 17 Uhr.