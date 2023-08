Der 52-jährige Oliver Hoffinger ist vielen aus der Puls4-Fernsehsendung „Koch mit! Oliver“ bekannt. Von 2008 bis 2018 war er wöchentlich im TV zu sehen und erlangte dadurch große Bekanntheit. Doch der Weg des Kochs war nicht immer klar und vorgezeichnet. „Ich komme eigentlich aus einer konservativen Familie, und mein Vater wollte, dass ich studiere und keine Kochlehre absolviere“, erzählt er im Interview.

Doch nach der Lehrzeit im Hotel Stefanie perfektionierte er sein Handwerk bei der österreichischen Kochlegende Meinrad Neunkirchner im Vincent. Dort erkochte er als Sous Chef mit dem Meister drei Hauben. Hoffinger zog es im Anschluss aber in die große Welt, nach Los Angeles zu Wolfgang Puck und nach New York zu Jean-Georges Vongerichten.

Zurück in Österreich machte er sich mit der Kochwerkstatt selbständig. Nach einer Moderatorenausbildung führte ihn der Weg zu Puls4, wo er elf Jahre lang anfangs im Cafe Puls und später mit seiner eigenen Sendung zu sehen war. „Die letzten Jahre war ich vor allem als Berater tätig, und jetzt hat es mich gemeinsam mit meiner Partnerin nach Oberwaltersdorf verschlagen“, erzählt er.

„Wir sind gekommen, um zu bleiben", stellt er fest. „Wir wissen um die Herausforderung, die uns hier erwartet, Bescheid, aber wir nehmen sie auch gerne an", so der Küchenchef. „Wir möchten natürlich unsere Stammgäste in gewohnter Weise zufriedenstellen, aber uns auch stärker für die Menschen aus der Umgebung öffnen. Wir leben hier in der Region und mit der Region, das zeigt sich auch daran, dass wir sehr auf regionale Produkte setzen. Wir beziehen nicht nur das Wild aus der eigenen Jagd und den Fisch aus den eigenen Teichen, sondern kaufen auch das Brot aus Oberwaltersdorf", sagt Hoffinger.

Regionale Veranstaltungen geplant

Schon ab September wird es am Samstag und am Sonntag die Möglichkeit geben, im Fontana von 9 bis 11.30 Uhr zu frühstücken. „Es gibt vom Klassischen Frühstück über Golferfrühstück bis zum Champagnerfrühstück mit Kaviar ein vielfältige Auswahl“, zählt Hoffinger auf. Im Herbst möchte er verstärkt regionale Veranstaltungen ins Fontana bringen. „Zu Silvester werden wir dieses Jahr auch ein tolles Programm anbieten“, kündigt er bereits jetzt an.

Neben einer Fine Dining Karte gibt es auch eine Wochenkarte und eine Club-Karte, auf der es Burger sowie Klassiker wie Wiener Schnitzel gibt. „Uns ist jedoch vor allem die persönliche Betreuung unserer Gäste wichtig", betont Oliver Hoffinger.

Das Restaurant hat von Mittwoch bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und bietet innen bis zu 120 Plätze, auf der Terrasse über 200 Plätze und im Veranstaltungsbereich Raum für 100 Gäste.