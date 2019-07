Katharina Santin und ihr Team sind mitten in den Vorbereitungen für den Magischen Samstag am 19. Oktober, der zum zweiten Mal stattfindet. Über 70 Geschäfte in der Stadt machen heuer mit. Der Tag beginnt um 10 Uhr und wird diesmal bis in die Nacht hinein gehen. Um 21 Uhr ist die letzte von drei Feuershows im Kurpark und im Anschluss gibt es ein Clubbing im Casino.

„Die Highlights sind schwer zu sagen, denn es gibt dieses Jahr einfach nur Highlights!“, freut sich Santin über das umfangreiche Programm. „Wir haben dieses Jahr eine Bühne am Hauptplatz organisiert, auf der den gesamten Tag Magier und Zauberer auftreten und andere Shows aufgeführt werden.“ Für die Feuershows kommt neben den Mindspinners extra aus Italien Rulas Quetzal. Dazu gibt es Zauberer- und Bastelworkshops sowohl für Kinder als auch Erwachsene, magische Gastronomie mit original Butterbier, bekannt aus Harry Potter, phantastische Kaffeemixgetränke und tolle Fotostationen.

JJ Wir laden alle herzlichst dazu ein, es ist für jeden etwas dabei“, verspricht Katharina Santin.

Mehrere Betriebe verkaufen original Harry Potter Artikel, unter anderem das Merchandise Zelt am Hauptplatz. Original Süßigkeiten von Harry Potter gibt es in der Zuckerlecke, Dekoartikel bei Trend Shop, Spiele bei Spielwaren Baader, am Josefsplatz tritt eine Kartenlegerin auf, dazu viele Aktivitäten für Kinder. In der Innenstadt werden Kürbisdekorationen vom Stadtgarten Baden platziert, darunter ein Riesenkürbis mit über 300kg, der am Abend aufgeschnitten wird, damit sich jeder ein Stück mit nach Hause nehmen kann. Es wird Stelzengeher, Feuerschlucker, Tischzauberer und Spielemacher geben, die die Leute mit Rätselaufgaben beschäftigen und Gewinne verteilen.

Das Fest, das bei jedem Wetter stattfindet, wird von Geschäftsleuten aus Baden veranstaltet „für alle, die Magie lieben und sich einen Tag lang verzaubern lassen möchten“, erklärt Santin. „Wir laden alle herzlichst dazu ein, von klein bis groß, denn es ist für jeden etwas dabei!“